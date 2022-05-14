ВОЙНА В Украине Массовая мобилизация в Украине: министр Резников предупредил, сколько людей заберут в армию

2022-05-14 14:30


Украинскую армию планируется увеличить в пять раз, по сравнению с численным составом ВСУ до войны.

Министр обороны Алексей Резников на своей странице в Facebook впервые назвал количество граждан, которых планируют мобилизовать в ряды армии.

"Мы ориентируемся на потребность обеспечить 1 млн человек, которые будут преодолевать врага", – заявил Резников. При этом до войны численный состав ВСУ насчитывал около 200 тысяч человек.

Министр обороны отметил, что эскалация боевых действий спровоцировала взрывной рост оборонных нужд.

"Украина не была готова к этому полностью. Ни одна страна в таких условиях (тысячи километров общей границы на фоне многократного превосходства в ресурсах у агрессора) не была бы полностью готова. Но благодаря проведенным подготовительным мероприятиям и мобилизации украинского народа, действиям власти, которая сохранила управляемость страной, было организовано оборону", - напомнил министр.

"Мы перестраиваем все процессы, чтобы увеличивать наши способности. Наш главный приоритет - обеспечить стабильность и ритмичность снабжения, несмотря на все противодействие врага. Скажем, уже сейчас мы держим планку, чтобы каждый день в резерве будо средств бронезащиты не меньше, чем на 2 бригады. И этот объем будет расти", - заявил министр.

 

 

 

 

 
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