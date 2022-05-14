ВОЙНА В Украине видео "Плюс шесть за минувшие сутки": Зеленский озвучил точное число населенных пунктов, которые освободили ВСУ

2022-05-14 14:00

 

Президент записал традиционное вечернее обращение к украинскому народу

Президент Украины Владимир Зеленский записал вечернее обращение к народу, в котором рассказал об освобожденных городах и селах, а также об их восстановлении.

Так, по словам президента за минувшие сутки Вооруженным силам Украины удалось взять под контроль шесть населенных пунктов, а в целом деоккупировали уже более тысячи.

"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - рассказал Зеленский.

Также президент подчеркнул, что никто не забывает о временно захваченных россиянами украинских территориях.

"Конечно, мы помним о каждом городе и каждой громаде, которые еще находятся в оккупации. Херсон и Мелитополь, Бердянск и Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса... Постепенное освобождение Харьковщины доказывает, что мы никого не оставим врагу", - подытожил Владимир Зеленский.

 

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