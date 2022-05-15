ВОЙНА В Украине видео Украина триумфально победила в "Евровидении-2022", как это было: "Спасите Азовсталь!"

2022-05-15 10:30

 

В итальянском Турине в субботу, 14 мая, прошел гранд-финал "Евровидения-2022", где Украину представляла группа Kalush Orchestra.

В Евровидении - 2022 участвовали представители 25 стран. 20 из них определились по итогам двух полуфиналов, которые прошли 10 и 12 мая.

Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция автоматически получили право финалистов как самые крупные спонсоры Европейского вещательного союза (организатора "Евровидения").

Беларусь и россия были лишены права принимать участие в "Евровидении-2022".

По данным букмекеров, главным фаворитом конкурса в Турине являлась Украина. Рэп-коллектив Kalush Orchestra вышел на сцену под 12-м номером.

После их выступления букмекерские прогнозы на победу Украины взлетели до рекордных показателей – 62%!

 

Со сцены "Евровидения - 2022" Kalush Orchestra, вопреки запрету на политические высказывания и призывы, призвали помочь Украине, спасти Мариуполь и "Азовсталь".

В официальном телеграм-канале "Азова" отреагировали словами благодарности.

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2022-05-15 10:30
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видео Украина триумфально победила в "Евровидении-2022", как это было: "Спасите Азовсталь!" 2022-05-15 10:30