ВОЙНА В Украине "Стефания Экспресс": в Украине в первые в мире назвали поезд в честь мамы

2022-05-15 12:00

Новое имя получил поезд Киев-Ивано-Франковск.

Поезд, который следует по маршруту Киев-Ивано-Франковск, получил официальное название "Стефания Экспресс". Это первый в мире случай, когда поезд назвали в честь мамы.

Об этом сообщил глава компании "Укрзализныця" Александр Камышин в Telegram.

По его словам, поезд на вокзалах Киева, Калуша и Ивано-Франковска будут встречать песней "Стефания", которую украинская группа Kalush Orchestra исполнила на песенном конкурсе "Евровидение-2022" в итальянском Турине.

"Поезд 43 Киев-Ивано-Франковск в расписании в этом году официально станет "Стефания экспрессом". Вокзалы Киева, Калуша, и Франковска будут приветствовать этот поезд песней "Стефания", - говорится в сообщении.

При этом Камышин указал, что это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы.