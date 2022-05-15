ВОЙНА В Украине В Генштабе ВСУ предупредили, где оккупанты готовятся к возобновлению наступления

2022-05-15 14:00

На Слобожанском направлении противник восстанавливает наступательные способности, предупредили в Генштабе украинской армии.

Российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении.

Противник доукомплектовывает свои войска и перегруппировывает, чтобы возобновить наступление в направлении на Славянск и Барвенково, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"...На Славянском направлении враг осуществлял обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и пополнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления...", - говорится в сообщении.

В Генштабе добавили, что противник делает шаги для перегруппировки своих сил на Слобожанском направлении, пополняет запасы горюче-смазочных материалов и боеприпасов для восстановления способностей к наступлению.

Напомним, войска РФ ворвались в Украину рано утром 24 февраля.

Оккупанты сначала в ряде регионов бомбили военные объекты, а потом атаковали и мирных людей. Позже противник пошел в наступление на востоке нашего государства, очень горячо было на Харьковщине.

12 мая Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщало, что Россия не может нормально восстановить боеспособность своих войск, выведенных из нашей страны.