ВОЙНА В Украине Оккупанты массово завозят хлорку в Мариуполь, город превращается в кладбище – советник мэра

2022-05-15 22:00

В заблокированном Мариуполе складывается критическая ситуация с погребением погибших. Мариупольцам разрешили самостоятельно проводить эксгумацию и перезахоронение со дворов, и они массово свозят тела в Ритуальный дом. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале.

Цитата

«Критическая ситуация с погребением погибших и новые издевательства оккупантов набирают обороты. Кроме естественных причин распада тел погибших критичности ситуации добавил анонс выплаты компенсаций от россии за потерю близких. Для этого нужно получить справку от оккупационных властей. Для получения такой справки необходимо предъявить тело погибшего на судмедэкспертизу/опознания, а уже после нее разрешено хоронить людей. В Мариуполе экспертизу проводят в Ритуальном доме по адресу Никольское (Володарское) шоссе,3», – написал Андрющенко.

Детали

По его словам, мариупольцам наконец-то разрешили самостоятельно проводить эксгумацию и перезахоронение со дворов.

«Люди массово свозят трупы. Туда же частично попадают трупы из-под завалов. Труппы буквально складируют на улице. Местные сообщают, что они слышны задолго до визуального приближения. Трупам, которым опознано присваивают номера (именно эти номера можно увидеть на табличках в братских могилах). Неузнанных фотографируют и тоже присваивают номера», - сообщил Андрющенко.

Он отметил, что, несмотря на ежедневный график работы, количество трупов растет каждый день.

«Те мариупольцы, желающие ускорить процесс, везут тела погибших в Мангуше на подобную процедуру. За взятку от 10 до 25 тыс. грн. коллаборанты в Мангуше быстро дают справку и затем совершаются захоронения в братской могиле в Мангуше. Оттуда и его стремительный рост. Также поступает информация о «расконсервации» исторического кладбища «Некрополь» в Центральном районе Мариуполя. Добавляем координаты для возможности получения и проверки через сотовые снимки», – написал Андрющенко.

По его словам, есть информация о поставках хлора в Мариуполь.

«Кроме того, есть информация о массовых поставках хлора в Мариуполь для использования в братских могилах, возможно для санитарных нужд или простого быстрого уничтожения последствий военных преступлений. В итоге, оккупанты буквально продолжают превращать город в кладбище», - добавил Андрющенко.