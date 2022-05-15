ВОЙНА В Украине ВСУ в 20-й раз уничтожили в Чернобаевке российский склад боеприпасов

2022-05-15 15:00

 

Российские военные снова предприняли попытку закрепиться на аэродроме в Чернобаевке Херсонской области. Украинские военные уже 20 раз разгромили оккупантов.

Удар по оккупантам был в 12:00 после чего зафиксировали длительную детонацию российских снарядов.

"20-я Чернобаевка. Удар был в 12:00. Детонация все еще идет", - говорится в сообщении.

Феномен Чернобаевки - что известно

Военный аэродром в Чернобаевке российские войска используют как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Впервые на этом аэродроме позиции захватчики разгромили еще 27 февраля. Впрочем, после удара украинскими "Байрактарами", русские разместили на том же месте новые вертолеты.

По меньшей мере два раза в Чернобаевке были уничтожены высокие чины российской армии, в том числе российский командующий 8-й армии-генерал-лейтенант Андрей Мордвичев.

В то же время, у российских военных уже сформировалась паника от одной лишь мысли о Чернобаевке. Поэтому, чтобы заставить военных идти на фронт, русские командиры прибегают ко лжи: якобы солдаты будут обороняться, а не наступать.

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