Мир НАТО начинает наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, - Йенс Столтенберг

2022-05-16 13:32

НАТО намерено нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления Финляндии и Швеции в альянс,  заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности обеих стран.

"Мы будем изучать возможность предоставления гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе. Конечно, все решения об этом будут приниматься в тесном взаимодействии с Финляндией и Швецией", - заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек заверил, что альянс ускорит переходный период к полноценному членству Финляндии и Швеции в случае подачи ими заявки. Он отметил, что Турция не будет блокировать заявку Финляндии и Швеции.

Ранее Bloomberg сообщил, что в НАТО отобразили неадекватное поведение россии как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе, где они также рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для принуждения и агрессии.

subscriber subscriber

Еще по теме

путин высказался об ответе россии на вступление Швеции и Финляндии в НАТО

2022-05-16 17:00

КАРТА В Польше заявили, что НАТО просто обязано демилитаризировать Калининградскую область рф

2022-05-16 11:33

Финляндия официально приняла решение по вступлению в НАТО

2022-05-16 08:25

Эрдоган заявил, что Турция против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

2022-05-14 21:30

Еще новости в разделе "Мир"

НАТО начинает наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, - Йенс Столтенберг

2022-05-16 13:32

В Сербии заявили, что еще четыре страны отозвали признание Косово

2022-05-14 17:30

В Госдуме рф пригрозили миру ядерным ударом

2022-05-14 12:30

Авиакомпания Wizz Air выделяет 10 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев

2022-05-13 22:12
Все статьи раздела "Мир"

Мир

НАТО начинает наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, - Йенс Столтенберг 2022-05-16 13:32
В Сербии заявили, что еще четыре страны отозвали признание Косово 2022-05-14 17:30
В Госдуме рф пригрозили миру ядерным ударом 2022-05-14 12:30
Авиакомпания Wizz Air выделяет 10 тысяч бесплатных билетов для украинских беженцев 2022-05-13 22:12