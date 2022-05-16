Мир НАТО начинает наращивать военное присутствие в Балтийском регионе, - Йенс Столтенберг

2022-05-16 13:32

НАТО намерено нарастить военное присутствие в Балтийском регионе еще до вступления Финляндии и Швеции в альянс, заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности обеих стран.

"Мы будем изучать возможность предоставления гарантий безопасности на период до вступления Швеции и Финляндии в НАТО путем усиления присутствия альянса в Балтийском регионе. Конечно, все решения об этом будут приниматься в тесном взаимодействии с Финляндией и Швецией", - заявил Столтенберг.

Кроме того, генсек заверил, что альянс ускорит переходный период к полноценному членству Финляндии и Швеции в случае подачи ими заявки. Он отметил, что Турция не будет блокировать заявку Финляндии и Швеции.

Ранее Bloomberg сообщил, что в НАТО отобразили неадекватное поведение россии как прямую угрозу в готовящемся стратегическом документе, где они также рассмотрят, как лучше поддерживать соседние страны, уязвимые для принуждения и агрессии.