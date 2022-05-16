ВОЙНА В Украине Кулеба рассказал об изменении позиции Украины в переговорах с россией

2022-05-16 19:00

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как изменилась позиция Украины в переговорах с Россией.

Об этом он сообщил в интервью немецкому изданию Welt.

Так, по словам Кулебы, несмотря на постоянные попытки Украины установить диалог и попытаться установить договоренность, РФ на встречу не идет и это большая проблема.

При этом он подчеркнул, что непрерывные ракетные удары, наносимые Россией по украинским мирным городам и селам, попытки захватить больше территорий на Донбассе и другие ежедневные преступления РФ ярко свидетельствуют о том, что Кремль не заинтересован в достижении договоренностей и в прекращении войны.

"Сейчас мы увереннее чувствуем себя в борьбе, поэтому наша позиция в переговорах тоже ужесточается. Если бы ситуация изменилась на поле боя, это означало бы, что Россия оказалась бы в лучшем положении... Настоящая проблема заключается в том, что Россия не проявляет желания участвовать в реальных и предметных переговорах", - сказал глава МИД Украины.

Кроме того, Кулеба отметил, что никаких ультиматумов от агрессора Украина терпеть не будет.

"Мы видим наступление на Донбассе и обстрелы в Херсонской области, мы видим бесконечные ракетные обстрелы по стране. Сейчас нет никакой разницы, где в Украине вы ложитесь спать. Даже если вы заснете в 1000 километрах от линии фронта, нет гарантии, что вы проснетесь живым на следующий день, потому что, когда ракета попадает в ваш город, кто-либо может стать целью, поэтому россияне явно не хотят переговоров и предпочитают войну, мы, со своей стороны, готовы к переговорам, но мы не готовы принимать российские ультиматумы. они навязают нам войну, мы дадим отпор", - добавил он.