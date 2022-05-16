ВОЙНА В Украине В ЕС рассказали, какое оружие купят Украине на 500 млн евро

2022-05-16 20:00

Новая помощь Украине будет потрачена на бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы – все, что необходимо для такой войны

На новые 500 млн евро, которые ЕС выделит Украине, будет куплено тяжелое вооружение. Об этом сообщил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель перед началом встречи министров иностранных дел в Германии, сообщает УП.

Так, Боррель сказал, что намерен объявить о предоставлении Европейским Союзом нового транша в объеме 500 миллионов евро на военную поддержку Украины.

"Эти 500 миллионов евро пойдут на тяжелое вооружение. Сейчас мы предоставляем бронетехнику, танки, тяжелую артиллерию, боеприпасы – все, что необходимо для такой войны", - отметил глава европейской дипломатии.

Вместе с этим траншем общая сумма военной поддержки ЕС составит около двух миллиардов евро.

Напомним, в апреле ЕС также выделял Украине 500 млн евро на покупку вооружений.