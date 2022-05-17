ВОЙНА В Украине Официальный Киев исключил любые уступки рф по Донбассу и Крыму - своего не отдадим ни метра!

2022-05-17 08:26

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба исключил уступки россии по Донбассу и Крыму для прекращения огня, и заявил, что Европейский союз столкнется с "моральным крахом", если не одобрит кандидатуру Украины на членство к июню. Об этом украинский дипломат сообщил в интервью Bloomberg Television.

По словам Кулебы, Украина стремится полностью восстановить территориальную целостность. Это будет включать районы восточного Донбасса, оккупированные россией еще до вторжения, а также Крымский полуостров, захваченный рф в 2014 году.

"Мы хотим, чтобы все, что принадлежит нам, было нашим. Искать способы сохранить лицо Путина - просто неверный подход. Пусть Путин сам найдет способ сохранить лицо", - сказал министр.