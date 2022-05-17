Политика Сразу три страны заявили о готовности воевать за Финляндию и Швецию в случае нападения рф

2022-05-17 10:25

Три скандинавских страны - Норвегия, Дания и Исландия заявили, что готовы оказать поддержку Финляндии и Швеции в случае, если эти страны подвергаются нападению еще до членства в НАТО. Поддержать соседей пообещали "всеми необходимыми средствами". Об этом сообщают на правительственном сайте Норвегии.

Речь идет о вооруженной угрозе со стороны путинской россии.

"Это переломный момент для сотрудничества Северных стран. Гарантии безопасности, которые мы сейчас даем, посылают четкий сигнал. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить быстрый процесс присоединения. Я надеюсь, что Норвегия сможет очень быстро ратифицировать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии к членству в НАТО", - сказал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере.

И Финляндия, и Швеция соответствуют всем критериям для вступления в Альянс. Членство Швеции и Финляндии в НАТО повысит гарантии коллективной обороны и укрепит безопасность в районе Северной Атлантики.