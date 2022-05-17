Политика документ Финский генерал предложил путину присоединиться к 200 тысячам мертвым русским, зарытым в земле

2022-05-17 12:27

Финский генерал предложил российскому диктатору путину присоединиться к мертвым солдатам, зарытым в земле.

На угрозы русских фашистов по вступлению Финляндии в НАТО, он ответил:

«Приглашаем вас присоединиться к 200 000 россиянам, которые уже находятся в Финляндии зарытыми в землю на несколько метров после вашей последней попытки 1939 года».

Генерал делает отсылку к событиям осени 1939 года, когда правительство совок обвинил правительство Финляндии в артиллерийском обстреле (прошли десятилетия, а методичка российских оккупантов не изменилась!). Ответственность за начало военных действий советской стороной была полностью возложена на Финляндию. Начало военных действий привело к тому, что 14 декабря 1939 года СССР как агрессор был исключён из Лиги Наций. Понеся огромные потери в результате вторжения советская армия была вынуждена позорно отступить, фактически Финляндия выиграла войну против во много раз превосходящего по военному потенциалу совка.

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Финляндия официально приняла решение по вступлению в НАТО 2022-05-16 08:25
Израиль удовлетворил запрос Эстонии по передаче Blue Spear 5G SSM для Украины 2022-05-14 18:30