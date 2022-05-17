ВОЙНА В Украине Арестович объяснил, почему оккупанты пытаются взять Славянск

2022-05-17 18:30

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты прорываются в Славянск из-за того, что воды в так называемой «ДНР» осталось на три недели. Об этом он рассказал в эфире «Фейгин live».

В понедельник, 16 мая, ответственный за водоканал «ДНР» сообщил, что воды осталось всего на три недели.

«А истоки этого водоканала находятся рядом со Славянском. И они могут туда рваться, в том числе по этой причине. Потому что там катастрофа. Там же система водоснабжения очень хитрая. Она начинается под Славянском, идет через территорию Донецкой области, контролируемой российскими войсками, и вплоть до Мариуполя», – рассказал Арестович.

По его словам, с началом боевых действий эта система была разрушена. Теперь воду подают по «мерцающему графику».

На Востоке Украины продолжаются тяжелые бои. Российские оккупанты сильнее всего стреляют из оружия в районе Северодонецка и других городов Донецкой и Луганской областей.

Напомним, продолжаются 83-е сутки полномасштабной военной агрессии России против Украины. Враг не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне, основные усилия сосредоточили на Донецком направлении.