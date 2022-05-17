ВОЙНА В Украине Украина получила от Германии тысячи гранатометов и противотанковых мин - СМИ

2022-05-17 17:00

Речь идет о 1600 противотанковых мин направленного действия PARM/DM22 и 3000 противотанковых противоднищевых мин DM31.

За последние две недели из Германии в Украину прибыли и были распределены по подразделениям ВСУ 2450 ручных противотанковых гранатометов RGW 90 (Matador), а также несколько тысяч мин. Об этом сообщает Spiegel во вторник, 17 мая.

Речь идет о 1600 противотанковых мин направленного действия PARM/DM22 и 3000 противотанковых противоднищевых мин DM31.

Утверждается, что "информацию о новых поставках подтвердили в украинских правительственных кругах". При этом Украина заказала и оплатила RGW-90 непосредственно у немецкого производителя, а мины, "по-видимому", поступают со складов бундесвера.

Издание пишет, что Берлин уже поставил ВСУ в основном противотанковые средства, бронетехнику, миллионы патронов различного калибра и взрывчатку. В списках поставок также значатся 15 единиц противобункерного оружия, так называемых "бункерных кулаков" или дистанционных детонаторов для взрывных устройств.

"Однако пока поставки тяжелого вооружения не начались... Panzerhaubitze 2000 ожидается не раньше июля. Поставка анонсированных зенитных установок Гепард также затягивается, так как боеприпасы приходится искать по всему миру", – говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что Германия может предоставить Украине радиолокационные системы Cobra. Это система артиллерийской разведки, которая позволяет обнаруживать вражеские гаубицы и минометы калибра от 80 мм и выше.