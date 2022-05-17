ВОЙНА В Украине рф разместила более 50 батальонных тактических групп на юге Украины - Пентагон

2022-05-17 18:00

Всего на украинской территории ведут боевые действия 106 российских батальонных тактических групп.

РФ разместила на территории Украины 106 оперативных батальонных тактических групп, более 50 из которых сосредоточены на южном направлении. Об этом сообщил высокопоставленный чиновник Минобороны США на брифинге 16 мая.

Он напомнил, что российские войска сгруппированы географически и на восточном, центральном, западном и южном направлениях находится разное количество БТГ.

"Наиболее крупной группировкой войск является южная, за которой закреплено более 50 БТГ... Она концентрируется между Херсоном на западе и Мариуполем на востоке, а на севере - до Большой Новоселки и Запорожья", - уточнил представитель Пентагона.

На вопрос о том, насколько хорошо оснащены войска РФ в Украине, чиновник ответил, что пока нет точных боевых показателей по каждой БТГ.

"Я не могу вам сказать, как укомплектована, какова готовность и потери в каждой из 106 БТГ. Мы оцениваем, что это боевые БТГ, то есть они участвуют в операциях против украинцев... Мы знаем, что русские продолжают нести потери. Они продолжают ежедневно терять технику и системы в боях. Сейчас идет динамичная борьба на Донбассе", - подчеркнул он.