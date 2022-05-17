ВОЙНА В Украине В Украине установили новый "потолок" цен на топливо: что будет дальше

2022-05-17 21:00

Из-за вторжения рашистов не территорию Украины и многочисленные обстрелы Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, наша страна столкнулась со значительными проблемами с горючим – его продают с ограничением, цены выросли, а на заправках образовались огромные очереди. Проблема постепенно решается и вскоре ситуация с горючим нормализуется.

Об этом информирует BBC-Украина.

С 16 мая стали известны новые предельные нормы стоимости горючего: для бензина цена не должна превышать 39,86 грн/л, а для дизельного горючего – 42,31 грн/л. Так, с началом предельная цена на бензин выросла более чем на 2 гривны, а на дизтопливо немного снизилась. В то же время, на премиальный бензин АЗС разрешено устанавливать цены по своему усмотрению при условии, если на заправке также продается горючее по регулируемым государством ценам. Премиальное топливо можно продавать и без этого, но тогда цены на него не должны превышать регулируемое государством на 5%.

По словам заместителя главы ОП Ростислав Шурмы, постепенно в Украине будет создан дополнительный стратегический запас горючего, "который будет невозможно разбомбить и уничтожить".

"Фактически нам приходится с нуля выстраивать инфраструктуру снабжения нефтепродуктами через наши западные границы от наших западных партнеров", - рассказал он.

Замглавы ОП добавил, что ситуация постепенно нормализуется и уже сейчас "объемы импорта увеличены более чем в пять раз по сравнению с тем, что было еще полтора месяца назад" и они соответствуют ежедневным продажам на заправках.

В минэкономики ожидают, что уже в мае в Украину должно поступить 350 тыс. тонн топлива "из совершенно новых логистических маршрутов". А мероприятия, предпринятые в марте-апреле, позволили увеличить суточный ввоз горючего втрое - с 4 тыс. тонн до 12.

"Благодаря этой железной дороге начали завозить в Украину в 5 раз больше горючего. В марте завезли 35 тыс. тонн, в мае ожидаем 180 тыс. тонн. Автомобильный завоз вырос в 15 раз - с 5 тыс. до 85 тыс. тонн. Речной транспорт теперь перевозит в 5 раз больше горючего по сравнению с мартом – с 4 до 22 тыс. тонн”, – рассказала министр экономики Юлия Свириденко.

Кроме того, по ее словам, можно импортировать топливо по трубопроводу из Венгрии, а на границе с Польшей запустили "зеленую полосу" для бензовозов.

По уточненному прогнозу, в мае ожидается потребление 300 тыс. тонн дизеля и 120 тыс. тонн бензина. Такой объем импорта уже законтрактован украинскими сетями, утверждает министр экономики.

В то же время, чиновник признает: чтобы исчезли очереди и дефицит, запасов горючего на АЗС требуется как минимум на 15 дней. А сейчас горючего в Украине хватает всего на 5.

По прогнозам главы парламентского энергетического комитета Андрея Геруса, ситуация улучшится к концу мая.

"Несколько недель надо с терпением отнестись и немного экономнее" , - сказал он.

В то же время директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн считает, что преодолеть дефицит до конца мая не удастся.

"Но те ограничения, которые есть, мы сможем немного ослабить. Пока еще 2-3 недели будет сложная ситуация, – говорит он. – Компании законтрактовали большие объемы, которые сейчас лежат в портах и на нефтеперерабатывающих заводах Европы, но нет транспорта, чтобы привезти в Украине", - отметил он.

Вместе с тем эксперт считает, что предельные цены, установленные правительством, сейчас вполне рыночные, и "позволяют всем работать", тогда как 60-70 грн за литр и в самом деле являются спекулятивной ценой. Отмена государственного регулирования, по мнению Сергея Куюна, не поможет: "Цена взлетит, но продукта от этого больше не станет".

У президента Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Леонида Косянчука еще более пессимистические прогнозы: он считает, что топливный кризис в Украине продлится минимум два месяца.

"Что такое 300 тысяч тонн нефтепродуктов в Европе законтрактовано? Мы должны понимать, что на сегодняшний день пути доставки остались только бензовозными партиями. А если принять во внимание, что у нас где-то примерно 1200 автомобилей по 30 тонн, то это два месяца, как минимум, чтобы перевезти такое количество", - подсчитывает он.