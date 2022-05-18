ВОЙНА В Украине Оккупанты подло обстреляли украинские поселки в двух приграничных областях

2022-05-18 10:29

От вражеского огня снова пострадали дачные дома в окрестностях одного из приграничных населенных пунктов в Шосткинском районе. Также зафиксирован минометный обстрел приграничья в Городнянском районе Черниговщины. Об этом сообщили Государственной пограничной службе Украины.

В районе дачного массива разорвалось два десятка минометных мин, выпущенных со стороны села Зерново Брянской области россии. Этот обстрел сопровождался стрельбой из крупнокалиберных пулеметов вражеской бронетехники.

"Сегодня пограничниками уже зафиксировано семь случаев применения оккупантами оружия на участке границы с Украиной в пределах Сумской области, и в двух случаях обстреливали Черниговщину. В том числе велись минометные обстрелы украинской территории со стороны российского села Локоть, откуда вчера пытались зайти вражеские диверсанты на Сумщине, но наткнулись на сопротивление пограничников и отступили", - говорится в сообщении.

В двух случаях рашисты вели стрельбу по приграничной территории своей страны. Также сегодня военнослужащие Госпогранслужбы Украины наблюдали у границы пролеты российской пилотируемой и беспилотной авиации.

Напомним, на Донецком направлении российские войска пытаются вести наступательные действия вдоль всей линии соприкосновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчеяровки враг нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.