ВОЙНА В Украине Личные показания с точными формулировками: Подоляк проанализировал слова путина, пескова и патрушева

2022-05-18 22:30

Заявления российского руководства о причинах так называемой «спецоперации» в Украине - это прямые личные показания, доказывающие заведомый умысел на убийство. Об этом написал в своем Telegram-канале советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

Детали

Так, Подоляк пишет, что сначала российский диктатор владимир путин заявляет о том, что вероломное и неспровоцированное нападение на Украину нужно трактовать как «упреждающий отпор агрессии».

«То есть мы (россия) решили массово вас (Украину) убивать и разносить ваши города ракетами потому, что с вашей стороны агрессии, конечно, нет, но мы думаем, что она могла бы быть», - поясняет советник главы ОП.

Позже пресс-секретарь кремля дмитрий песков заявил, что и вторая причина вторжения – это страх расширения НАТО до границ рф и сокращение подлетного времени натовских ракет – вымышлена в полном объеме.

Но этого оказалось достаточно для организации массовой резни в Буче.

Однако, заметил советник руководителя ОП, песков же прямолинейно так заявляет, что вступление в НАТО Финляндии и расширение на 1300 км прямой границы НАТО/россия вообще не проблема.

И, в третьих, «потенциальный преемник президента рф», секретарь совбеза николай патрушев публично рассуждал о причине «спецоперации».

«Это вынужденная превентивная мера – уровень угрозы безопасности России вышел на уровень, грозивший ее существованию», - цитирует того Подоляк.

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«Повторю ещё раз, если кто-то не понял. Все эти должностные субъекты рф говорят: мы пришли в другую страну, массово геноцидим там гражданских, все взрываем и уничтожаем, потому что это… превентивная мера. Непосредственной угрозы и близко не было, но мы все равно решили их убивать. Жестоко вырезать. А все остальное – брехня и пропаганда. По сути, все это – прямые личные показания. С очень точными юридическими формулировками. Доказывающие заведомый умысел на убийство. В составе группы», - суммирует чиновник.