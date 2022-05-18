Мобилизация в Украине: кому положена отсрочка от армии
2022-05-18 18:00
В данный момент в Украине не планируют проводить следующий этап мобилизации, которая была объявлена в условиях военного положения. Сегодня идет призыв лиц, имеющих опыт прохождения военной службы или учебного собрания во время военного положения, при этом некоторым положена отсрочка от армии.
1 апреля Верховная рада Украины утвердила дополнительные основания для увольнения военнослужащих с военной службы во время военного положения, внеся изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".
Дополнительными основаниями получить отсрочку от мобилизации и освободиться от военной службы во время действия военного положения являются:
- беременность;
- отпуск по уходу за ребенком
- увольнение одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- воспитание несовершеннолетнего ребенка самостоятельно.
Основания, при которых лица не подлежат призыву на военную службу, предусмотрены ч.1 ст. ст.23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". 15 марта 2022 года эту норму дополнили, расширив перечень лиц, которые также имеют право на отсрочку.
В частности:
- женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет;
- женщины и мужчины, самостоятельно воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка, больного тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелым диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени, ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа, нуждается в паллиативной помощи, что подтверждается документом, выданным врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения в порядке и по форме, установленными центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализующей государственную политику в сфере здравоохранения, но которой не установлена инвалидность;
- женщины и мужчины, на содержании которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;
- усыновители, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет;
- занятые постоянным уходом за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе;
- имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью и/или одного из своих родителей или родителей супруги (супруга) из числа лиц с инвалидностью I или II группы;
- опекуны лица с инвалидностью, признанной судом недееспособным; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью I группы; лица, занятые постоянным уходом за лицом с инвалидностью II группы или за лицом, которое по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения требует постоянного ухода, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
- народные депутаты Украины, депутаты Верховной Рады Автономной Республики Крым;
- работники органов военного управления (органов управления), воинских частей (подразделений), предприятий, учреждений и организаций Министерства обороны Украины, Вооруженных Сил Украины, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, Национальной полиции Украины, налоговой милиции, Национального антикоррупционного бюро Украины, Государственного бюро расследований, Государственной исполнительной службы Украины, Управления государственной охраны Украины;
- другие военнообязанные или отдельные категории граждан в предусмотренных законом случаях.