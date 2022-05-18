ВОЙНА В Украине Мобилизация в Украине: кому положена отсрочка от армии

2022-05-18 18:00

В данный момент в Украине не планируют проводить следующий этап мобилизации, которая была объявлена в условиях военного положения. Сегодня идет призыв лиц, имеющих опыт прохождения военной службы или учебного собрания во время военного положения, при этом некоторым положена отсрочка от армии.

1 апреля Верховная рада Украины утвердила дополнительные основания для увольнения военнослужащих с военной службы во время военного положения, внеся изменения в статью 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Дополнительными основаниями получить отсрочку от мобилизации и освободиться от военной службы во время действия военного положения являются:

беременность;

отпуск по уходу за ребенком

увольнение одного из супругов, если оба проходят военную службу и имеют ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

воспитание несовершеннолетнего ребенка самостоятельно.

Основания, при которых лица не подлежат призыву на военную службу, предусмотрены ч.1 ст. ст.23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации". 15 марта 2022 года эту норму дополнили, расширив перечень лиц, которые также имеют право на отсрочку.

В частности: