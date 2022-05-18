ВОЙНА В Украине В Мелитополе взорван бронепоезд с российскими оккупантами

2022-05-18 18:55

 

Во временно оккупированном Мелитополе был взорван вражеский бронепоезд с личным составом российских захватчиков.

Об этом сообщает аккаунт Штаба Территориальной обороны Украины, Штаб обороны Запорожского края в телеграм-канале и местные телеграм-каналы.

По озвученным данным в Мелитополе в районе мясокомбината был совершен дистанционный подрыв бронепоезда российских оккупантов, состоящий из 10 вагонов.

"Подрыв был совершен под вагоном с личным составом. В результате взрыва повреждены две железнодорожные линии. Бронепоезд остановлен. Также остановлен локомотив с 10-тью цистернами ГСМ (горюче-смазочных материалов), который следовал за бронепоездом", - отмечается в сообщении Штаба.

subscriber subscriber

Еще по теме

Появились подробности расстрела оккупантами колонны авто на Харьковщине

2022-05-07 11:00

видео В оккупированном Мелитополе патриоты по-тихому ликвидируют десятки россиян

2022-04-15 21:36

видео Народный бунт в Мелитополе: тысячи мирных граждан выступили против вооруженной русни

2022-03-13 12:38

видео Мелитополь, мирные граждане останавливают колонну врага голыми руками

2022-03-05 10:51

Еще новости в разделе "ВОЙНА В Украине"

Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования

2022-05-18 20:30

На Николаевском направлении рф развернула 10 батарей реактивной артиллерии для ударов по ВСУ

2022-05-18 20:00

Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери россии

2022-05-18 19:30

Основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых ранее рубежей, - сводка Генштаба

2022-05-18 19:00
Все статьи раздела "ВОЙНА В Украине"

ВОЙНА В Украине

Макрон пообещал Зеленскому увеличить поставки оружия и гуманитарного оборудования 2022-05-18 20:30
На Николаевском направлении рф развернула 10 батарей реактивной артиллерии для ударов по ВСУ 2022-05-18 20:00
Более 28300 военных с начала войны: Генштаб назвал потери россии 2022-05-18 19:30
Основные усилия оккупанты сосредотачивают на удержании занятых ранее рубежей, - сводка Генштаба 2022-05-18 19:00