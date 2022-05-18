ВОЙНА В Украине В Мелитополе взорван бронепоезд с российскими оккупантами

2022-05-18 18:55

Во временно оккупированном Мелитополе был взорван вражеский бронепоезд с личным составом российских захватчиков.

Об этом сообщает аккаунт Штаба Территориальной обороны Украины, Штаб обороны Запорожского края в телеграм-канале и местные телеграм-каналы.

По озвученным данным в Мелитополе в районе мясокомбината был совершен дистанционный подрыв бронепоезда российских оккупантов, состоящий из 10 вагонов.

"Подрыв был совершен под вагоном с личным составом. В результате взрыва повреждены две железнодорожные линии. Бронепоезд остановлен. Также остановлен локомотив с 10-тью цистернами ГСМ (горюче-смазочных материалов), который следовал за бронепоездом", - отмечается в сообщении Штаба.