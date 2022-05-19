ВОЙНА В Украине Кулеба объяснил, что будет считать победой Украины в войне против рф

2022-05-19 20:00

 

Украина должна осудить военных российских преступников, а также закрепиться в европейской интеграции.

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что победой Украина будет считать только тот момент, когда мы вернём все оккупированные территории, включая Крым, а также получим репарации от России.

Об этом он заявил в интервью нидерландскому изданию NRC.

"Мы должны победить любой ценой, потому что если мы проиграем, Украина исчезнет и будет совсем другая Европа. "Победа" в этой войне может означать несколько вещей. Освобождение оккупированных территорий, в том числе Крыма и Донбасса. Репарации со стороны России. Суд над российскими военными преступлениями и преступлениями против человечности. Закрепление курса Украины на евроинтеграцию. Это четыре элемента, которые я расцениваю как победу", - пояснил он.

При этом глава украинского дипломатического ведомства добавил, что переговоры с Россией будут в любом случае, ведь каждая война заканчивается дипломатией.

Как сообщалось ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все оккупированные города и общины должны знать, что Украина вернется.

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