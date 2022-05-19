ВОЙНА В Украине В Минобороны назвали цели российских войск в Украине — подробности

2022-05-19 23:00

 

В Минобороны Украины назвали цели российских оккупантов, вторгшихся в Украину. Основная цель захватчиков – установить полный контроль над Донбассом, Херсонской областью и обеспечить себе устойчивый коридор из Крыма.

Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, прежде всего россияне пытаются оцепить и разгромить группировки Объединенных сил в районах Лисичанска и Северодонецка Луганской области.

«Основной целью врага остается попытка окружения и разгрома группировки Объединенных сил, установление полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей, а также обеспечение устойчивости сухопутного коридора с оккупированной АР Крым», — сказал Мотузяник.

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