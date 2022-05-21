ВОЙНА В Украине роССийский «План Б» терпит крах: названы пять сценариев финальной стадии войны

2022-05-21 10:30

Как и когда закончится война в Украине никто не знает, но уже ясно, что Россия не побеждает.

Как пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на мнение западных правительств и частных аналитиков, Москве не удалось достичь своей первоначальной цели — нанести молниеносный удар по Киеву и свергнуть правительство. А успех «Плана Б», наступления на востоке и юго-востоке страны, выглядит все сложнее.

Сейчас, как пишет TWSJ, в Украине продолжается последняя фаза войны, в ходе которого танковые сражения вытесняются артиллерийскими ударами, но все равно рано или поздно бои закончатся либо прекращением огня, либо перемирием.

Так, один из возможных сценариев развития конфликта расценивается, как российский крах - высокомотивированные, хорошо вооруженные и тактически искусные украинские силы воспользовались слабыми местами российских военных, а план Б Москвы сосредоточить силы на востоке и юго-востоке и расширить свой плацдарм на Донбассе происходит гораздо медленнее, чем надеялись россияне. При этом план Москвы по окружению украинских войск, по мнению некоторых аналитиков, выглядит невыполнимым. Тем временем эксперты заявялют о том, что это приведет к реальному краху России и проигрыше Путина на фундаментальном уровне.

Во втором сценарии речь идет об украинском коллапсе, который, впрочем, видится аналитикам менее правдоподобным.

Рассматривается и такой сценарий, как затягивание - конфликт может продлиться в следующем году или намного дольше. Впрочем, он также видится неубедительным – большая вероятность, что украинцы используют свою мобильность и тактическое превосходство, чтобы выбрать места для атаки и прорыва позиций русских.

Как отмечает издание, некоторые аналитики ожидают, что если Украина сможет противостоять нынешнему российскому наступлению на Донбассе, украинцы активизируют свое контрнаступление в ближайшие несколько недель, начав критическую фазу войны.

Согласно четвертому сценарию, наступление русских относительно скоро иссякнет. По словам аналитиков, на этом этапе западное оружие имеет огромное значение. Отмечается, что если украинцы продвинутся, то следующий вопрос — где они остановятся,а внешнее давление на Зеленского, особенно со стороны европейцев, чтобы ограничить наступление, вероятно, возрастет.

Озвучивая пятый сценарий, The Wall Street Journal пишет, что им может стать эскалация - некоторые аналитики беспокоятся о том, чтобы загнанный в угол российский лидер не обострил конфликт, например, применив тактическое ядерное или химическое оружие.

Добавим, что в то же время Пентагон заявил, что США готовят к отправке в Украину новую партию гаубиц М777 и боеприпасов к ним.