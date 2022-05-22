ВОЙНА В Украине Зеленский допускает разблокировку украинских портов военным путем

2022-05-22 10:00

Украина запросила у партнеров соответствующее вооружение для этого.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство рассматривает разные варианты разблокировки своих портов. Один из них — военный, и для этого уже запросили необходимое вооружение.

Соответствующее заявление глава страны сделал на пресс-конференции в субботу, 21 мая.

"22 млн тонн сегодня заблокировано, а россияне еще постоянно воруют и куда-то его вывозят... Надо разблокировать эти пути, потому что в мире будет кризис. Разблокировать можно разными путями. Один из путей — военный. Поэтому мы с такими запросами относительно соответствующего оружия обращаемся к партнерам", — сообщил Зеленский.