ВОЙНА В Украине Польша передала Украине все свои запчасти и боекомплект для МиГ-29, - Onet

2022-05-22 23:00

 

Польша передала Украине почти все свои запасы запчастей и боекомплекта для истребителей МиГ-29. Предполагается, что благодаря этому украинские Военно-воздушные силы смогут оперативно восстанавливать боеспособность своих самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Издание отмечает, что несмотря на довольно успешное противостояние Украины с российской авиацией, скудных ресурсов не хватит на то, чтобы вести бои с превосходящими силами ВВС России длительное время. Поэтому практически с самого начала войны Киев просит поддержки у западных партнеров, в том числе в поставках истребителей.

Предполагалось, что Украине передадут советские истребители МиГ-29, которые стоят на вооружении польской, словацкой и болгарской армий, но этого не произошло.

Однако, по информации Onet, Польша передала украинской стороне почти все запчасти и боекомплект для МиГ-29.

"Благодаря этому они могут восстанавливать боеспособность имеющихся истребителей", - отмечает издание.

Напомним, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал партнеров поставить Украине истребители именно западного образца, чтобы забыть уже о советских системах.

В конце апреля сообщалось, что Украина должна получить словацкие истребители МиГ-29.

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