ВОЙНА В Украине Мариуполь взяли под контроль кадыровцы и росгвардия. Выехать из города невозможно - городской совет

2022-05-22 21:00

В Мариуполе (Донецкая область) проходит ротация - коллаборантов и представителей так называемой народной милиции "ДНР" меняют на представителей росгвардии и кадыровцев. Пока выехать из города невозможно. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

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"Наши источники из города сообщают, что на фильтрационных пунктах пропуска и блок-постах вокруг Мариуполя в сторону Запорожья проходит ротация оккупантов. Колаборантов и представителей так называемой народной милиции "днр" меняют на представителей росгвардии и кадыровцев. Кроме того, оккупанты устанавливают в контроля/блок-посты на грунтовых дорогах, по которым можно было обойти фильтрационный контроль", - говорится в сообщении.

Детали

Андрющенко отметил, что эвакуация из города невозможна до открытия отдельных коридоров в результате переговоров руководством страны.

"Все, кто собирался временно возвратиться для вывоза личных вещей не делайте этого. Сейчас должны помнить - это дорога в один конец, - призвал он.