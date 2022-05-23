ВОЙНА В Украине Байден: роССия должна заплатить долговременную цену за варварство в Украине

2022-05-23 20:00

Президент США Джо Байден считает, что санкции против России должны сохраняться и после вероятного сближения с Украиной, – по его мнению, это может сдержать Китай от попытки захватить Тайвань.

Об этом Байден заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио, цитирует "Европейская правда".

"Одна из причин, почему Путин должен заплатить высокую цену за варварство в Украине… причина в том, что это касается не только Украины", - заявил Джо Байден.

Он сказал, что если после какого-либо сближения (rapprochement – ред.) между Россией и Украиной в будущем "санкции во многом не сохранятся, то какой сигнал это пошлет Китаю о цене попытки захватить Тайвань силой?".

Байден также заявил, что США готовы к прямому военному вмешательству в случае агрессии Китая против Тайваня.

Он также отметил, что не ожидает попыток Китая захватить Тайвань, но избегание вторжения зависит от того, прояснит ли мир Китаю все последствия.