Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что любое реагирование мира на голод является по определению запоздалым, ведь у мира нет инструмента превентивного реагирования на продовольственные кризисы.
"Любое реагирование на массовый голод запоздал уже по определению: голод нужно останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента", – заявил президент.
ПОЛНОЕ ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО В ДАВОСЕ -2022