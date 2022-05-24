Фото-видео видео Полное видео выступления Президента Украины Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме в Давосе

2022-05-24 09:34

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что любое реагирование мира на голод является по определению запоздалым, ведь у мира нет инструмента превентивного реагирования на продовольственные кризисы.

"Любое реагирование на массовый голод запоздал уже по определению: голод нужно останавливать только превентивно, когда он еще не начался. Но сейчас у мира нет такого инструмента", – заявил президент.

ПОЛНОЕ ВИДЕО ВЫСТУПЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО В ДАВОСЕ -2022