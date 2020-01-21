Политика В Давосе стартовал юбилейный Всемирный экономический форум - главная тема формирование капитализма

2020-01-21 15:46 42

В швейцарском Давосе 21 января стартует 50-й Всемирный экономический форум, который продлится три дня.

Главная тема нынешнего форума - формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Программа ежегодного совещания определяет приоритетность нескольких направлений: "как сохранить планету", "общество и будущее труда", "технологии на благо", "справедливые экономики" и "здоровое будущее".

Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими.

Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

Известно, что в сессии ВЭФ примут участие почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств. Будут главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др. Среди них, президент США Дональд Трамп, президент Украины Владимир Зеленский, президент РФ и т.п.

Какие темы будут обсуждать в Давосе-2020:

  • Изменение климата и защиту биоразнообразия планеты
  • Вопросы развития новых технологий и возможные угрозы от их внедрения
  • Развитие бизнеса в условиях технологических и социальных перемен
  • Проблемы здравоохранения
  • Вопросы профессионального развития и будущее рынка труда
  • Урегулирование военных конфликтов в «горячих точках»

В частности известно, что Американский лидер на полях форума планирует провести встречи с властями Ирака, Пакистана, Швейцарии и ЕС .

Президент Украины Владимир Зеленский выступит со специальным обращением на второй день форума в Давосе (22 января). Согласно программе, выступление начнется в 17:15 по киевскому времени и продлится полчаса. Выступление будут транслировать в прямом эфире с переводом.

В президентской партии "Слуга народа" сообщили, что места в гостиницах Давоса забронированы для 17 украинских нардепов "СН": главе фракции Давиду Арахамии, первому заму Александру Корниенко, заму Евгении Кравчук, депутатам Дмитрию Налухе, Святославу Юрашу, Елизавете Ясько и другим.

 

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