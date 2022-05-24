ВОЙНА В Украине видео Киевский суд приговорил первого руССкого военного преступника к пожизненному заключению

2022-05-24 13:35

Это первый русский солдат, осужденный за преступление против гражданского населения - по статье "нарушение законов и обычаев войны".

Суд признал сержанта виновным в нарушении законов и обычаев войны, совмещенных с умышленным убийством в селе Чупаховка Сумской области мирного жителя 62-летнего Александра Шелипова.

Напомним, 28 февраля вблизи села Камыши в Сумской области колонну, в которой был 21-летний сержант Шишимарин, обстреляла украинская армия. Отступая, он и четверо других российских военных захватили чужой автомобиль и стали двигаться назад к границе. По пути они увидели мужчину, который шел по обочине и говорил по телефону. Шишимарин, не выходя из автомобиля, по приказу прапорщика несколько раз выстрелил в него из автомата. Мужчина умер от пулевого ранения в голову.