ГУР уничтожило роССийский скоростной катер Тунец в Крыму

Главное управление разведки Минобороны Украины во временно оккупированном Крыму уничтожило очередное судно российских оккупантов — скоростной катер проекта КС 701 типа Тунец. Об этом ГУР сообщает в субботу, 10 августа.
Отмечается, что Тунец уничтожили дроном Magura V5 ночью на 9 августа возле населенного пункта Черноморское.
Кроме того, воины спецподразделения ГУР Group 13 поразили еще три плавсредства оккупантов, их тип устанавливается.
Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 используются россиянами в Крыму для патрулирования акватории и логистики, добавляют в разведке.
В мае 2024 года разведчики также уничтожили два катера типа Тунец, еще два — были повреждены во время удара по Крыму.
Как позже рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, во время этой атаки разведчики использовали два дрона Magura: один БПЛА пробил фортификации — боновые заграждения, другой — поразил цели.
Катер Тунец: характеристики
Российский Тунец — скоростной транспортно-десантный катер КС-701. Катер алюминиевый, длиной 8,8 м. Имеет дизельную силовую установку, производимую на судомеханическом заводе в Костроме.
Приблизительная стоимость такого катера колеблется в пределах $66-77 тыс., в зависимости от модификаций.