ГУР уничтожило роССийский скоростной катер Тунец в Крыму

2024-08-10 15:30

Главное управление разведки Минобороны Украины во временно оккупированном Крыму уничтожило очередное судно российских оккупантов — скоростной катер проекта КС 701 типа Тунец. Об этом ГУР сообщает в субботу, 10 августа.

Отмечается, что Тунец уничтожили дроном Magura V5 ночью на 9 августа возле населенного пункта Черноморское.

Кроме того, воины спецподразделения ГУР Group 13 поразили еще три плавсредства оккупантов, их тип устанавливается.

Скоростные транспортно-десантные катера проекта КС 701 используются россиянами в Крыму для патрулирования акватории и логистики, добавляют в разведке.

В мае 2024 года разведчики также уничтожили два катера типа Тунец, еще два — были повреждены во время удара по Крыму.

Как позже рассказал представитель ГУР Андрей Юсов, во время этой атаки разведчики использовали два дрона Magura: один БПЛА пробил фортификации — боновые заграждения, другой — поразил цели.

Катер Тунец: характеристики

Российский Тунец — скоростной транспортно-десантный катер КС-701. Катер алюминиевый, длиной 8,8 м. Имеет дизельную силовую установку, производимую на судомеханическом заводе в Костроме.

длина: 8,8 м

ширина: 2,5 м

высота: 2,5 м без мачты

водоизмещение: 3,9 т

экипаж: 6-12 человек

мощность двигателя: 250 лошадиных сил

максимальная скорость: 85 км/ч

запас топлива: 520 л

типы двигателей: ПМ, 2ПМ, ВД

Приблизительная стоимость такого катера колеблется в пределах $66-77 тыс., в зависимости от модификаций.