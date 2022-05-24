ВОЙНА В Украине Украинцы будут работать по новым правилам, Кабмин хочет поменять закон: что может изменится совсем скоро

2022-05-24 18:00

Реформа трудового законодательства, разрабатываемая с 2021 года, может быть принята в скором будущем.

В Украине "слуги народа" предлагают во втором чтении поддержать законопроект №5371 об упрощении регулирования трудовых отношений в сфере малого и среднего предпринимательства и уменьшении административной нагрузки на предпринимательскую деятельность. Об этом пишет издание UBR.

Ключевое новшество законопроекта 5371 – создание договорного режима регулирования трудовых отношений для малого и среднего бизнеса.

Такой режим устанавливается при условии, что если работодатель не является юридическим лицом публичного права, является субъектом малого или среднего бизнеса с количеством работников не более 250 человек. Также этот режим может применяться к трудовым отношениям между работодателем и работником, заработная плата которого составляет более 8 минимальных заработных плат в месяц.

В рамках свободного трудового договора стороны по своему усмотрению регулируют свои отношения: относительно системы и режима оплаты, трудоустройства и увольнения, рабочего времени, продолжительности рабочей недели, отпуска и выходных и т.д.

Также в тексте документа указано, что уровень зарплаты в договоре все так же должен определяться "с учетом установленного законом граничного минимального размера".