ВОЙНА В Украине Взять любой ценой: названо направление, куда оккупанты бросят все силы, ситуация обостряется

2022-05-24 18:30

Российские оккупанты, вероятно, перебросят силы с других направлений ради захвата Луганской области.

Такое мнение в интервью Фейгин Live выразил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Олег Жданов

"У них политическая задача, а не военная. Если Шойгу сказал, что "сейчас возьмем Луганскую область", то весь генералитет давит на войска любой ценой взять. И, возможно, туда будут перебрасывать силы с других направлений", - заявил Жданов.

В свою очередь глава Луганской ОГА Сергей Гайдай сообщил, что на Луганщине оккупанты выставили 25 БТРГ по 500 человек.

"Российская армия бросила огромную кучу техники, солдат для того, чтобы захватить Луганщину в целом. На территории Луганской области российская армия выставила 25 батальонно-тактических групп, ориентировочно в каждой до 500 человек", - сообщил Гайдай.