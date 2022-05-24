Бой не на равных: Зеленский заявил, что у армии россии в 20 раз больше техники

Российская армия насчитывает в 20 раз больше техники, чем имеет Украина. Поэтому сейчас, особенно на Донбассе, ситуация выглядит как “1:20”, заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-разговора с журналистами по итогам Всемирного экономического форума в Давосе.
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“Нам не хватает техники, потому что мы боремся против такого, большого по размеру, государства, и большой, по размеру, армии этого государства. У них в 20 раз больше техники. Сейчас на Донбассе 1:20. Представьте, какие у нас люди, какой у нас народ. Я просто не хочу, чтобы погибали сотни людей”, – заявил Президент.
Детали
Зеленский подчеркнул, что Украина будет давить на россию до тех пор, пока кремль не поймет, “что иного выхода, чем принудить их к миру, не будет”.
Дополнение
Во время разговора с журналистами Зеленский заявил, что украинская сторона насчитала десятки тысяч черных пакетов с трупами российских военных, которые москва даже не думает забирать, что свидетельствует об отсутствии жизненных ценностей страны-агрессора.