ВОЙНА В Украине В Мелитополе партизаны и спецслужбы парализовали поставки оружия на оккупированные территории

2022-05-24 22:00

Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил о том, что партизаны вместе с украинскими спецслужбами и военными провели успешную операцию.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

По данным Федорова, в результате успешной спецоперации были парализованы поставки оружия и боеприпасов на временно оккупированные врагом территории.

"Спецслужбам Украины, военным и партизанам города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, которая дала свои результаты. Спецоперация касается парализации доставки огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных территорий рашистами… Думаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, какие потери понес враг", – пояснил Федоров.