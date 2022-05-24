ВОЙНА В Украине В Мелитополе партизаны и спецслужбы парализовали поставки оружия на оккупированные территории

2022-05-24 22:00

 Городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил о том, что партизаны вместе с украинскими спецслужбами и военными провели успешную операцию.

Об этом он сказал в эфире общенационального телемарафона.

По данным Федорова, в результате успешной спецоперации были парализованы поставки оружия и боеприпасов на временно оккупированные врагом территории.

"Спецслужбам Украины, военным и партизанам города Мелитополя удалось провести удачную спецоперацию, которая дала свои результаты. Спецоперация касается парализации доставки огнестрельного оружия, боеприпасов в Мелитополь и всех оккупированных территорий рашистами… Думаю, спецслужбы чуть позже дадут детали, какие потери понес враг", – пояснил Федоров.

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