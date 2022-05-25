ВОЙНА В Украине В Минобороны назвали две самые горячие точки от которых во многом зависит исход всей битвы за Донбасс

2022-05-25 12:28

Донецкое и Славянское направления сегодня – две самые горячие точки на фронте. Об боев на Донбассе во многом зависит продолжительность и ход всей войны. Об этом заявил спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире общенационального телемарафона, сообщает РБК-Украина.

"Горячие точки – это Донецкий операционный район и Славянское направление. Оккупанты фактически в круглосуточном режиме бьют артиллерией, авиацией, обстреливают жилые кварталы. Также роССия ищет новые рубежи, откуда и куда она может наносить ракетные и бомбовые удары, в том числе и с территории Беларуси и Крыма", – сказал представитель Минобороны.

Он добавил, что населенные пункты Лиман, Северодонецк, Лисичанск – это одни из самых горячек точек фронта.

"Лиманское направление, там постоянное огневое воздействие со стороны российской артиллерии и авиации. Там они не оставляют попыток форсировать реку Северный Донец, она уже стала трагической страницей для России в этой операции", – добавил Мотузяник.

По его данным, сейчас задача оккупантов – окружить украинские войска в районе Северодонецка, Лисичанска, блокировать трассу и выйти на админграницы Луганской области.

Мотузяник заверил, что ВСУ держатся в этом районе, а Генштаб просчитывает все возможные риски и операции, чтобы не допустить окружения.