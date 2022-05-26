ВОЙНА В Украине Стало известно главное условие для начала нового учебного года с 1 сентября в школах Украины

2022-05-26 08:27

Заместитель министра образования и науки Андрей Витренко сообщил, что 1 сентября 2022 года очный учебный процесс начнется только в тех школах, которые снабжены бомбоубежищами. Об этом он заявил в эфире телеканала Рада.

"Прорабатываем механизмы, по которым 1 сентября начнется офлайн-учение. Однако давайте будем реалистами, все зависит от ситуации в стране. Благодаря ВСУ мы надеемся, что 1 сентября дети пойдут в школы, отметил он.

По словам Витренко, на 90-й день войны в Украине пострадало 1,6 тыс. учебных заведений, более 100 из которых разрушены до основания.

Он отметил, что во многих регионах Украины учебный процесс возобновлен с 14 марта 2022 года, и происходит в дистанционном или в смешанном формате.

Во многих регионах уже работают и детсады.

"Безопасность в детских садах – больше вопрос местных властей и территориальных общин. До этого бомбоубежищ в садах не было. Мы и подумать не могли, что враг на нас так коварно нападет. И строили систему образования таким образом, чтобы дети получали лучшее, - сказал Витренко.

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