ВОЙНА В Украине Зеленский ответил на заявления некоторых иностранных СМИ о том, что Украина якобы должна принять "тяжелые компромиссы"

2022-05-26 18:00

 

Президент Владимир Зеленский обратил внимание, что в некоторых западных СМИ начали появляться статьи о том, что Украина якобы должна “уступить россии территории”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на видеообращение главы государства.

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“Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что якобы Украина должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все же 2022 год. И по всем этим геополитическим соображениям тех, кто советует Украине что-то отдать россии, „великие геополитики“ всегда не хотят видеть обычных людей. Обычных украинцев. Миллионы тех, кто, собственно, и живет на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира. Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности — это не просто слово”, — сказал он.

Зеленский добавил, что именно поэтому уделяет такое внимание международным площадкам, обращениям к парламентариям, к народам других стран, общению с экспертным сообществом, с журналистами, студентами.

“Мы должны сделать все возможное, чтобы в мире появилась устойчивая привычка — принимать к вниманию Украину. Чтобы интересы украинцев не перекрывались интересами тех, кто спешит на очередное свидание к диктатору. Вот ради чего в меня в графике всегда много именно международного общения”, — подчеркнул глава государства.

Напомним

Зеленский ответил на заявление бывшего госсекретаря США, что Киев якобы должен пойти на уступки россии.

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