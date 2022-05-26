ВОЙНА В Украине Ситуация сложная, но Северодонецк не в осаде, – глава ВГА

2022-05-26 19:30

Несмотря на то, что Северодонецк Луганской области хаотично обстреливают и ситуация в нем сложная, в город все еще можно добраться.

Об этом сообщил руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк в комментарии "Суспільному".

По его словам, несмотря на постоянные атаки, город не осажден, там накоплено достаточно украинских войск.

"Да, есть усложнение ситуации, есть взимание сил, постоянные артиллерийские обстрелы, но говорить, что город осажден, — это неправильно", - отмечает Стрюк.

Ситуацию в Северодонецке он называет сложной. Там нет света, связи, централизованного сбора информации. Вместе с тем глава ВГА отмечает, что трассы остаются опасными, "но добраться до города можно".

"Обстрелы были почти до самой ночи. Сейчас немного тише, но очень много повреждений. Город просто пылает в разных районах. Днем были постоянные обстрелы. Были попытки атаковать город. На окраине были слышны бои почти в самом городе", - рассказал он.

В военно-гражданской администрации также рассказали, что в результате обстрелов оккупантов в городе погибли и были ранены люди. В частности, два волонтера, которые выезжали на эвакуацию.