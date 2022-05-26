ВОЙНА В Украине СМИ Сражение за Донбасс может стать последним крупным наступлением оккупантов в Украине

2022-05-26 20:30

Для россии последним крупным наступлением в Украине может стать так называемое сражение за Донбасс.

Об этом пишет The New York Times.

Так, издание опубликовало карты и цифры текущей фазы войны в Украине. На них можно увидеть позиции и достижения украинских и российских войск на передовой.

При этом у войск россии нет надежных поставок техники и нормальных бойцов, в отличие от Украины. Однако, даже после неудачной попытки захватить Киев, оккупанты все еще разбрасывают свои силы во многих местах одновременно.

Как отмечает издание, чем дальше продвигаются россияне, тем длиннее их линии поставки и тем больше они испытывают украинские контратаки.

Таким образом, если в ближайшее время оккупанты не добьются значительных успехов, война может зайти в тупик, а битва за Донбасс станет их последним великим наступлением.