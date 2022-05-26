ВОЙНА В Украине Украине передали советские штурмовики Су-25. Их отправили в разобранном виде

2022-05-26 21:30

Украина получила от западных союзников советские самолеты Су-25. Перед этим штурмовики разобрали для облегчения транспортировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Foreign Policy.

Отмечается, что в Европе создали "большой центр" для поставки военной помощи в Украину. Там находится 110 военных из 30 стран мира, которые управляют логистикой.

В частности, в центре помогли разобрать советские самолеты Су-25 и вертолеты Ми-17. Технику уже отправили в Украину. Количество передаваемой авиации не раскрывают.