Мир Польша закупает 500 новейших установок M142 Himars - появятся 80 батарей реактивной артиллерии

2022-05-27 18:28

Вооруженные силы Польши закупает 500 новейших американских пусковых установок M142 Himars. Об этом сообщил министр обороны Мариуш Блащак в Twitter.

"Мы увеличиваем возможности ракетных войск и артиллерии! Я подписал запрос о приобретении около 500 пусковых установок M142 HIMARS… Мы планируем высокий уровень полонизации техники и ее интеграцию в польскую систему боевого управления", – заявил Блащак.

По его словам, такое количество техники позволят сформировать 80 батарей реактивной артиллерии.

В рамках программы Homar ожидается высокий уровень локализации установок. Речь идет, в том числе о производстве на базе автомобильного шасси, сделанного в Польше.

Отметим, что два года назад Польша купила у США дивизион ракетных систем HIMARS на общую сумму 414 млн долларов.