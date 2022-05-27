Мир Польша официально объявила о планах по постоянному размещению на своей территории сил НАТО

2022-05-27 11:35

В Польше заявили о готовности построить несколько баз для размещения в стране сил НАТО на постоянной основе. Об этом сказал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

"В странах восточного фланга НАТО должны быть созданы постоянные базы союзников. Польша готова построить такие базы на постоянной основе, включая базы для подразделений легкой пехоты", - сказал польский чиновник.

Моравецкий заявил, что опасается территориальных претензий путинской роССии, и отметил, что рф должна знать, что Польша не уступит ни одной пяди своей территории и территории НАТО.

После вторжения россии в Украину НАТО значительно укрепило восточный фланг в основном за счет ротационных сил. В настоящее время 12 600 американских военных находятся на базах в Польше. В стране или скоро поступят боевые американские танки M1A2 Abrams, артиллерийские системы HIMARS и истребители F-35.