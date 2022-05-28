ВОЙНА В Украине Новый "юбилей". Украинские силы уничтожили 30 000 российских военных – сводка потерь

2022-05-28 10:30

 

С начала полномасштабной войны в Украине ликвидировано уже около 30 тысяч российских военных оккупантов, из них 250 только за минувшие сутки. Кроме того, вражеская армия понесла значительные потери в технике, в том числе уничтожено 1330 танков, 3258 боевых бронированных машин и 207 самолетов.

Об общих потерях рашистов за период с 24 февраля по 28 мая сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что за минувшие сутки они были самыми большими на Авдеевском и Криворожском направлениях.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 30000 (+250) человек ликвидировано;
  • танков ‒ 1330 (+8) ед;
  • боевых бронированных машин – 3258 (+12) ед;
  • артиллерийских систем – 628 (+5) ед;
  • РСЗО – 203 (+2) ед;
  • средства ПВО – 93 (+0) ед;
  • самолетов – 207 (+1) ед;
  • вертолетов – 174 (+4) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 503 (+0);
  • крылатые ракеты –116 (+1);
  • корабли/катера – 13 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2226 (+0) ед;
  • специальная техника – 48(+0).
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