ВОЙНА В Украине Новый "юбилей". Украинские силы уничтожили 30 000 российских военных – сводка потерь

2022-05-28 10:30

С начала полномасштабной войны в Украине ликвидировано уже около 30 тысяч российских военных оккупантов, из них 250 только за минувшие сутки. Кроме того, вражеская армия понесла значительные потери в технике, в том числе уничтожено 1330 танков, 3258 боевых бронированных машин и 207 самолетов.

Об общих потерях рашистов за период с 24 февраля по 28 мая сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается, что за минувшие сутки они были самыми большими на Авдеевском и Криворожском направлениях.

Так, общие боевые потери противника с 24.02 по 28.05 ориентировочно составили: