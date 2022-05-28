ВОЙНА В Украине ВСУ накрыли вражеский командный пункт на Донбассе: там было более 20 старших офицеров, – Арестович

2022-05-28 13:30

 

Украинские защитники уничтожили командный пункт российских оккупантов в Донецкой области. Там находилось более 20 старших офицеров вражеской армии.

Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире "Фейгин live". Конкретный населенный пункт, где были разбиты оккупанты, он не уточнил.

"В Донецкой области, пришла только что информация о том, что "накрыли" передовой командный пункт – более чем 20 российских старших офицеров. Здание уничтожено чуть более чем полностью", – рассказал Арестович.

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