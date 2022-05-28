ВОЙНА В Украине видео Зеленский: Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются

2022-05-28 11:30

 

Президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам вечером 27 мая заявил, что российским оккупантам не удастся захватить Лиман или Северодонецк, и во всех населенных пунктах страны не будет альтернативы украинскому флагу.

"Ситуация на Донбассе, как и предполагалось, очень-очень тяжелая. Оккупанты пытаются хотя бы на сто дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24 февраля", – сказал Зеленский.

По словам президента, именно поэтому войска РФ сейчас сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии и максимум своих резервов – там и ракетные удары, и авиация. Украина же, отметил он, защищает свою землю "так, как позволяет имеющийся на сегодняшний день оборонный ресурс", делая все, чтобы усилить его.

"И мы усилим. Если оккупанты думают, что Лиман и Северодонецк будут их, то они ошибаются. Донбасс будет украинским. Потому что это мы, это наша сущность. И даже если Россия принесет туда повсюду разрушения и страдания, мы все равно восстановим каждый город и каждую громаду. И там нет, и не будет ни одной реальной альтернативы нашим украинским флагам", – заявил Зеленский.

Также президент сообщил, что подписал сегодня указ о награждении 27 военнослужащих Главного управления разведки и 198 украинских военнослужащих ВСУ, четырех из них – посмертно.

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