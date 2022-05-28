ВОЙНА В Украине Военная помощь Украине. Данилов назвал дату встречи "Рамштайн-3"

2022-05-28 21:30

 

Следующее заседание международной контактной группы по вопросам военной помощи Украины готовятся провести 15 июня. Об этом сообщил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "24 каналу", текстовая версия которого была опубликована 27 мая.

"Что касается встречи министров Рамштайн-2, то могу подтвердить, что 15 июня готовят следующее заседание. Это говорит о том, что наши партнеры будут работать над этим вопросом. Единственное, что я хотел бы отметить – это время. Нам это нужно на "вчера". Это важная вещь. Все, что они делают сегодня, нужно было делать раньше. Однако если они это сделают "завтра", то мы тоже будем благодарны", - сказал он.

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