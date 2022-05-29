ВОЙНА В Украине В ЕС предложили исключить нефтепровод "Дружба" из эмбарго против России, - Bloomberg

2022-05-29 18:00

 

В Еврокомиссии из проекта эмбарго в отношении РФ предложили временно исключить нефтепровод "Дружба". Отложить блокировку могут до июня или декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Отмечается, что трубопровод является основным источником импорта сырой нефти в Венгрию. Именно поэтому эта страна заблокировала новый пакет рестрикций в отношении РФ.

"Это предложение даст больше времени Венгрии, которая выступила против сделки, чтобы найти техническое решение, которое удовлетворит ее энергетические потребности", - заявили источники издания.

При этом они добавили, что новый проект эмбарго также учтет "озабоченности других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чехию"

На этом фоне в проект эмбарго предложили включить ограничение реэкспорта российской нефти в другие государства-члены или третьи страны.

Послы ЕС планируют встретиться в воскресенье, 29 мая, чтобы обсудить пересмотренный пакет.

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В ЕС предложили исключить нефтепровод "Дружба" из эмбарго против России, - Bloomberg 2022-05-29 18:00
Германия готова передать Украине тяжелое вооружение, - Фельдгузен 2022-05-29 16:00
ВСУ потеснили оккупантов в направлении трассы "Лисичанск-Бахмут", - Гайдай 2022-05-29 15:00