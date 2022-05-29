Мир СМИ назвали новый "диагноз" Путина

2022-05-29 19:00

 

У российского лидера, по данным британского таблоида, "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака" и он проживет не больше трех лет.

Президент РФ Владимир Путин теряет зрение, страдает от головных болей и тремора конечностей. У него - "тяжелая форма быстро прогрессирующего рака" и ему "осталось не больше двух-трех лет". Об этом в субботу, 28 мая, сообщает британский таблоид Daily Mirror со ссылкой на источник в ФСБ.

"Когда он выступает по телевидению, ему нужно, чтобы на бумаге огромными буквами было записано все, что он собирается сказать. Они такие большие, что на каждой странице помещается всего пара предложений", - сообщает издание.

Отмечается, что информация о смертельном диагнозе главы Кремля была передана российским шпионом бывшему агенту ФСБ Борису Карпичкову, который сейчас живет в Великобритании. В этом сообщении также было сказано, что, несмотря на серьезные проблемы со зрением, Путин "не хочет носить очки, потому что это было бы признаком слабости".

"Раньше он был сдержан с подчиненными, но теперь у него случаются приступы неконтролируемой ярости", - приводит издание содержимое сообщения, добавляя, что Путин "совершенно сошел с ума и почти никому не доверяет".

Напомним, расследователь группы Bellingcat Христо Грозев сообщил, что один из российских олигархов, приближенных к Путину, подтвердил, что президент РФ болен - у него серьезные онкологические заболевания.

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